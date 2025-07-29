Жена российского миллиардера показала внешность без косметики

Жена миллиардера Доронина модель Романова показала внешность без косметики

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 366 тысяч подписчиков.

31-летняя манекенщица поделилась селфи, которое сделала во время утренней тренировки на площадке под открытым небом. Она позировала в сером топе и с уложенными в гладкий пучок волосами.

При этом избранница предпринимателя отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле Романова снялась в откровенной спортивной форме.