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14:43, 29 июля 2025Ценности

Жена российского миллиардера показала внешность без косметики

Жена миллиардера Доронина модель Романова показала внешность без косметики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 366 тысяч подписчиков.

31-летняя манекенщица поделилась селфи, которое сделала во время утренней тренировки на площадке под открытым небом. Она позировала в сером топе и с уложенными в гладкий пучок волосами.

При этом избранница предпринимателя отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле Романова снялась в откровенной спортивной форме.

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