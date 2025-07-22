Жена российского миллиардера показала фигуру в откровенной спортивной форме

Жена миллиардера Доронина модель Романова снялась в топе и мини-шортах

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась в откровенной спортивной форме. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 365 тысяч подписчиков.

31-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркале на площадке с инвентарем для тренировок. Она показала фигуру в сером костюме, который состоял из бра-топа и мини-шортов на резинке.

Также избранница предпринимателя надела на руку браслеты-цепочки, уложила волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа.

Ранее в июле Кристина Романова раскрыла секрет красоты и здоровья. Также она показала фото своего завтрака.