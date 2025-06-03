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17:56, 3 июня 2025Ценности

Жена российского миллиардера показала свой завтрак

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова показала завтрак из гречки и сосисок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала свой завтрак на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 360 тысяч подписчиков.

30-летняя манекенщица запечатлела тарелку с вареной гречневой крупой и тремя сосисками. Также она добавила в блюдо соус красного цвета.

«Завтрак чемпиона — славянская версия», — указала в подписи избранница предпринимателя.

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