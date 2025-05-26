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13:21, 26 мая 2025Ценности

Анна Асти раскрыла состав своего завтрака после слухов об РПП

Анна Асти после слухов об РПП заявила, что съедает яйцо всмятку на завтрак
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Асти раскрыла состав своего завтрака после слухов о расстройстве пищевого поведения (РПП). Ее комментарий публикует Пятый канал.

34-летняя певица заявила, что ее состояние не должно вызывать беспокойства. Так, например, она отметила, что пьет кофе с апельсиновым соком, в котором содержится сахар. «Я хорошо выгляжу и даже могу разговаривать», — подчеркнула исполнительница.

Кроме того, знаменитость указала, что съедает на завтрак одно-два яйца всмятку и гречневые хлопья. «Иногда я не успеваю поесть, потому что нервничаю. Но яйцо всмятку обязательно съедаю. Это почти кетозавтрак», — добавила звезда.

Ранее в мае российская певица корейского происхождения Анита Цой рассказала о попытках похудеть со словами «от природы пухленькая».

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