Анна Асти раскрыла состав своего завтрака после слухов об РПП

Анна Асти после слухов об РПП заявила, что съедает яйцо всмятку на завтрак

Бывшая солистка группы Artik & Asti Анна Асти раскрыла состав своего завтрака после слухов о расстройстве пищевого поведения (РПП). Ее комментарий публикует Пятый канал.

34-летняя певица заявила, что ее состояние не должно вызывать беспокойства. Так, например, она отметила, что пьет кофе с апельсиновым соком, в котором содержится сахар. «Я хорошо выгляжу и даже могу разговаривать», — подчеркнула исполнительница.

Кроме того, знаменитость указала, что съедает на завтрак одно-два яйца всмятку и гречневые хлопья. «Иногда я не успеваю поесть, потому что нервничаю. Но яйцо всмятку обязательно съедаю. Это почти кетозавтрак», — добавила звезда.

Ранее в мае российская певица корейского происхождения Анита Цой рассказала о попытках похудеть со словами «от природы пухленькая».