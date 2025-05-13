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17:00, 13 мая 2025Ценности

Анита Цой рассказала о попытках похудеть со словами «от природы пухленькая»

Певица Анита Цой заявила, что пьет отвары трав и тренируется ради похудения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская певица корейского происхождения Анита Цой рассказала о попытках похудеть со словами «от природы пухленькая». Интервью с ней приводит «Общественная служба новостей» (ОСН).

54-летняя исполнительница заявила, что с юных лет борется с лишним весом. В том числе звезда пробовала различные диеты, однако стресс, неудачи в личной жизни и гастрольный график вновь приводили к перееданиям. «Я от природы очень пухленькая девушка. С молодости старалась держать себя в руках, сотни раз садилась на диеты и пыталась обрести фигуру своей мечты», — отметила собеседница издания.

При этом в настоящее время артистке удается корректировать внешний вид посредством тренировок и изменения рациона. «Пью много воды и отвары трав, ем фрукты и овощи. Живот уходит через месяц», — указала Цой.

В апреле российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович высказалась о приеме аналога препарата «Оземпик» под названием «Семавик».

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