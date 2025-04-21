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15:53, 21 апреля 2025Ценности

Анна Семенович высказалась о приеме аналога «Оземпика»

Певица Анна Семенович заявила о помощи от приема аналога «Оземпика»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович высказалась о приеме аналога препарата «Оземпик» под названием «Семавик». Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась, продолжает ли звезда делать инъекции указанного препарата, и добавила, что боится его использовать, несмотря на назначение врача. В свою очередь певица заявила, что по-прежнему делает уколы раз в неделю, и призвала поклонницу отбросить сомнения насчет лечения.

«Ничего страшного в этом нет, тем более вам это назначил доктор. (...) Если у вас есть инсулинорезистентность или завышенный сахар, то врач назначает правильное лечение. Мне, например, это лечение очень помогло», — пояснила Семенович.

Ранее в апреле Анна Семенович показала лицо без макияжа во время болезни.

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