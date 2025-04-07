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16:10, 7 апреля 2025Ценности

Анна Семенович во время болезни показала лицо без макияжа

Певица Анна Семенович во время болезни показала лицо без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович во время болезни показала лицо без макияжа. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

Певица предстала перед камерой в атласной черной пижаме с абстрактным белым принтом. При этом она убрала волосы в гладкий пучок и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от декоративной косметики.

Артистка рассказала, что у нее выдался первый выходной за две недели и она испытывает недомогание. «Мне кажется, я приболела. У меня дико болит горло, насморк. Поем рыбный суп и буду сегодня лежать и лечиться», — заявила звезда.

В марте в сети восхитились внешностью Семенович на юношеских фото.

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