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18:07, 25 марта 2025Ценности

В сети восхитились внешностью Анны Семенович на юношеских фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

В сети восхитились внешностью российской экс-фигуристки и бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович на юношеских фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,1 миллиона подписчиков.

Певица продемонстрировала снимки, на которых предстала в 16-летнем возрасте. На нескольких из них звезда позировала в черном мини-платье с желтым верхом и прозрачными рукавами. Она уложила волосы в гладкий низкий пучок, нанесла на губы розовую помаду и надела серьги в виде цветов. При этом волосы артистки оказались окрашены в медный оттенок.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Обалдеть, какая красивая была», «Смесь Селены Гомес [американская певица и актриса] и Любови Аксеновой [российская актриса]», «Куколка», «Какая хорошенькая», «Юная красивая роза», «Чудная девочка. Вы не изменились, разве что немного повзрослели», — написали комплименты юзеры.

Ранее в марте Анна Семенович показала подарок за несколько миллионов рублей, который ей преподнес жених — бизнесмен Денис Шреер.

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