Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:40, 5 марта 2025Ценности

Анна Семенович показала подарок от жениха за несколько миллионов рублей

Анна Семенович показала подаренный женихом браслет BVLGARI за миллионы рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и певица Анна Семенович похвасталась роскошным подарком от жениха, бизнесмена Дениса Шреера. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» получила на 45-летие от возлюбленного ювелирное изделие за несколько миллионов рублей. Знаменитость показала бриллиантовый браслет модели Serpenti люксового бренда BVLGARI. По словам артистки, она давно мечтала о таком браслете из белого золота.

Материалы по теме:
Леди Гага и золотые слитки для гостей: как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
Леди Гага и золотые слитки для гостей:как российские миллиардеры поженили детей в зале, где вручают премию «Оскар»?
11 февраля 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

Известно, что цена на украшение варьируется в зависимости от исполнения и может достигать трех миллионов рублей. «Самый красивый подарок от любимого. Какой красивый браслет, я давно о таком мечтала», — призналась Семенович.

В январе 2023 года певица Ольга Бузова также получила в подарок серьги за 1,7 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

      Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского

      Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

      В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

      В ЦРУ подтвердили приостановку передачи разведданных Украине

      Врач предостерегла россиян от поисков своих симптомов в интернете

      В США высказались о будущем ДНР и ЛНР

      Известная американская певица запустила радиостанцию

      В МИД рассказали о развязках по итогам встреч России и США

      Трамп побил рекорд Клинтона в ходе выступления в Конгрессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше