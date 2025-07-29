Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:18, 29 июля 2025Культура

Звезда 90-х обвинила Лазарева в разрушении психики детей эротикой

Певица Зарубина заявила, что Лазарев разрушает детскую психику эротикой на сцене
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Зарубина раскритиковала артиста Сергея Лазарева за откровенные выступления перед детьми. Об этом она рассказала в интервью «Абзацу».

Звезда 90-х сообщила, что пришла на выступление певца в Сочи с 9-летним внуком. Зарубина была шокирована эротическими элементами в номере Лазарева. По ее словам, он совершал «поступательные движения» с танцовщицей.

«В наше время хореография с сексуальным уклоном считается вариантом нормы. Стоит вводить ограничения на просмотр таких шоу детьми, границы должны быть. У ребенка нарушается психика, он может стать неадекватным в будущем», — заявила Зарубина.

В апреле стало известно, что певец Лазарев значительно увеличил гонорар за частные выступления. На данный момент исполнитель является одним из самых востребованных артистов российской эстрады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Как вообще пришла мысль атаковать аптеки?» Россию накрыла мощная волна хакерских атак. Кто уже пострадал от киберпреступников?

    Франция захотела вывести свое шампанское из-под пошлин Трампа

    Врач назвал семь необходимых каждой женщине обследований

    «Аэрофлот» наладил работу всех подразделений после хакерских атак

    В России оценили шансы на окончание СВО со сменой президента Украины

    Звезда 90-х обвинила Лазарева в разрушении психики детей эротикой

    В Подмосковье подросток попытался забраться на крышу электрички и не выжил

    На Украине пожаловались на популярность русского языка среди студентов

    Кадеты из Вологды спасли тонущего рыбака на озере

    Течение реки Индигирки поставило под угрозу существование нескольких поселений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости