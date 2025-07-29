Звезда 90-х обвинила Лазарева в разрушении психики детей эротикой

Певица Зарубина заявила, что Лазарев разрушает детскую психику эротикой на сцене

Певица Ольга Зарубина раскритиковала артиста Сергея Лазарева за откровенные выступления перед детьми. Об этом она рассказала в интервью «Абзацу».

Звезда 90-х сообщила, что пришла на выступление певца в Сочи с 9-летним внуком. Зарубина была шокирована эротическими элементами в номере Лазарева. По ее словам, он совершал «поступательные движения» с танцовщицей.

«В наше время хореография с сексуальным уклоном считается вариантом нормы. Стоит вводить ограничения на просмотр таких шоу детьми, границы должны быть. У ребенка нарушается психика, он может стать неадекватным в будущем», — заявила Зарубина.

В апреле стало известно, что певец Лазарев значительно увеличил гонорар за частные выступления. На данный момент исполнитель является одним из самых востребованных артистов российской эстрады.