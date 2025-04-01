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17:26, 1 апреля 2025Культура

Сергей Лазарев поднял цены на корпоративы

Продюсер Дворцов: Лазарев берет до 8,5 миллиона рублей за частное выступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев значительно увеличил гонорар за частные выступления. Об этом в разговоре с сайтом «Страсти» сказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Гонорары Сережи Лазарева сейчас повысились, они достигают 8,5 миллиона рублей за частное концертное мероприятие. Если, конечно, какие-то сборные солянки, я думаю, чуть поменьше будет. Раньше у него гонорар составлял 6,5 миллиона рублей. В этом году он его поднял ровно в два раза», — заявил Дворцов.

При этом он подчеркнул, что на данный момент исполнитель является одним из самых востребованных артистов российской эстрады.

Ранее Дворцов раскрыл гонорар заслуженной артистки России Ирины Понаровской за выступление.

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