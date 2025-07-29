Звезда «Счастливы вместе» отреагировала на слухи об алкоголизме у коллеги

Сагалова опровергла слухи о зависимости коллеги по «Счастливы вместе» Захаровой

Актриса Дарья Сагалова, известная по сериалу «Счастливы вместе», прокомментировала слухи об алкогольной зависимости у ее коллеги по сериалу Юлии Захаровой. Ее слова передает издание «Газета.Ru».

Сагалова, сыгравшая в известном проекте дочь Гены и Даши Букиных Свету, опровергла подобные новости.

«Точно у нее нет никакой зависимости. Не готова обсуждать человека за его спиной, задайте все вопросы ей лично», — сообщила актриса.

Известно, что 28 июля Юлия Захарова отмечала 45-летний юбилей. В последний раз она снималась в кино в 2019 году, после чего в СМИ появились материалы о том, что артистка ведет непубличный образ жизни из-за проблем с алкоголем и психикой. В перезапуске шоу 2023 года Захарова, известная по роли Лены Полено, уже не участвовала.

Ранее стало известно, что актер и телеведущий Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», считает, что уехавшим из-за специальной военной операции артистам никто не давал слова.