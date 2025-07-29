Звезда «Темного рыцаря» ушел из жизни на пляже в Израиле

Актер из «Темного рыцаря» и «Твин Пикса» Алон Абутбул умер на пляже в Израиле

Израильский актер Алон Абутбул, известный по фильму Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и культовому сериалу «Твин Пикс», ушел из жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации источника, 60-летний актер скончался, находясь на израильском пляже Хабоним. Сообщается, что после плавания в море он вышел на пляж, после чего потерял сознание. Известно, что в последнее время Абутбул жаловался на плохое самочувствие. Медики, прибывшие на место трагедии, пытались реанимировать актера, но не смогли спасти его.

Алон за свою долгую и яркую карьеру был удостоен престижных премий и кинонаград, среди которых была премия «Офир», известная как израильский «Оскар». Последний проект с участием Абутбула вышел в 2025 году.

Ранее стало известно, что умер польский режиссер, сценарист и актер Ежи Штвертня, известный по роли в легендарном шпионском сериале «Щит и меч».