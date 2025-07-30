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01:00, 30 июля 2025Ценности

52-летняя Кармен Электра снялась в прозрачном топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость снялась в черных трусах и прозрачном топе, который был оформлен в белую сетку. Она позировала на балконе с ярким макияжем на лице, сделанном в стиле smoky eyes, и аккуратными локонами.

Поклонники оценили ролик знаменитости в комментариях. «Как всегда горяча», «После стольких лет все еще восхищаюсь тобой», «Красотка», «Выглядишь очень сексуально», «Потрясающая женщина», — высказывались пользователи сети.

В апреле сообщалось, что Кармен Электра снялась без штанов. Тогда модель попозировала перед камерой в футболке с надписью Sex Symbol («Секс-символ»), кожаных трусах, гетрах и туфлях с логотипом бренда Chanel.

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