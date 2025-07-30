56-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

56-летняя телеведущая Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость поделилась новыми снимками с отдыха. На одном из размещенных кадров бывшая жена российского актера, продюсера и режиссера Федора Бондарчука предстала в леопардовом бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом внешний вид телезвезды дополнили черные солнцезащитные очки, ожерелье из жемчуга и маникюр, сделанный в белых тонах.

«Отдыхать очень приятно», — заметила Бондарчук в описании к публикации.

Ранее советская и российская эстрадная певица Алена Апина показала фигуру в откровенном виде. Тогда исполнительница разместила снимок, на котором предстала в белом раздельном купальнике.