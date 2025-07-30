60-летняя Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа

60-летняя певица Алена Апина опубликовала снимки в бикини без фотошопа

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в зеленом бикини и красно-белой шляпе с широкими полями. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем, сделанном в нейтральных тонах. Также можно заметить, что на теле артистки присутствуют пигментные пятна и небольшие складки на животе.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде во время поездки в Италию. Тогда журналистка попозировала на пляже в прозрачном костюме из сетчатой ткани.