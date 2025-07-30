Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:17, 30 июля 2025Ценности

60-летняя Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа

60-летняя певица Алена Апина опубликовала снимки в бикини без фотошопа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @neapina

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в зеленом бикини и красно-белой шляпе с широкими полями. При этом она позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем, сделанном в нейтральных тонах. Также можно заметить, что на теле артистки присутствуют пигментные пятна и небольшие складки на животе.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде во время поездки в Италию. Тогда журналистка попозировала на пляже в прозрачном костюме из сетчатой ткани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число россиян с зарплатой от миллиона рублей в месяц выросло почти вдвое. Где они работают?

    Прибыль немецкого автогиганта упала вдвое

    Ида Галич родила дочь

    Описана реакция жителей Камчатки на землетрясение

    В Подмосковье изменили условия получения земли мигрантами за счет региона

    «Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов

    60-летняя Алена Апина опубликовала снимки в купальнике без фотошопа

    На Microsoft пожаловались из-за навязывания браузера Edge

    На Камчатке во время землетрясения колокола в церкви начали сами звонить

    В России назвали одну обязанность водителей перед ГАИ неоправданной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости