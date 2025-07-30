Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась в необычной позе

Анастасия Ивлеева в мини-шортах и на шпильках показала акробатический трюк

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в необычной позе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,4 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из лонгслива и мини-шортов. Кроме того, она надела лодочки на шпильке и очки с прозрачными линзами, сделала маникюр с красным лаком и нанесла на губы коричневую помаду.

При этом инфлюэнсерша показала вирусный акробатический трюк. Так, она балансировала на согнутой ноге на установленных друг на друга кастрюлях и кружке. «Извините, немного занята», — указала в подписи автор поста.

Ранее в июле Анастасия Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини.