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10:27, 30 июля 2025Ценности

Анна Седокова показала грудь в леопардовом бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица запечатлела себя на камеру в зеркало. Она позировала перед ним в полупрозрачной кружевной юбке с высокой талией и леопардовом бюстгальтере без бретелей, низ которого частично оголял ее грудь. При этом внешний вид артистки дополнили черные солнцезащитные очки и «мокрая» прическа.

«Просто немного другой стиль и настроение в Лос-Анджелесе», — поделилась поп-исполнительница своими мыслями с подписчиками.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова снялась в откровенном виде в ванной. Тогда певица выложила видео, в котором попозировала в подчеркивающем ее фигуру бикини.

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