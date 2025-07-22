42-летняя Анна Седокова снялась в бикини в ванной

Певица Анна Седокова снялась в телесном бикини в ванной

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном виде в ванной. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в бикини телесного цвета, подчеркивающего ее фигуру. При этом звезда распустила завитые в мелкие кудри волосы. «Майами вайб», — подписала она.

Ранее в июле Анна Седокова похвасталась фигурой в микробикини. Певица в леопардовом купальнике запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. На фото было видно, что плавки оформлены металлическими кольцами.