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09:03, 22 июля 2025Ценности

42-летняя Анна Седокова снялась в бикини в ванной

Певица Анна Седокова снялась в телесном бикини в ванной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном виде в ванной. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в бикини телесного цвета, подчеркивающего ее фигуру. При этом звезда распустила завитые в мелкие кудри волосы. «Майами вайб», — подписала она.

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Ранее в июле Анна Седокова похвасталась фигурой в микробикини. Певица в леопардовом купальнике запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. На фото было видно, что плавки оформлены металлическими кольцами.

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