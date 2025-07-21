42-летняя Анна Седокова похвасталась фигурой в микробикини

42-летняя певица Анна Седокова похвасталась загорелой фигурой в микробикини

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова похвасталась фигурой в микробикини. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. Так, она показала фанатам загорелое тело в раздельном купальнике с леопардовым принтом, который состоял из частично оголяющего грудь бандо и плавок с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено металлическими кольцами.

Знаменитость дополнила свой внешний вид черными солнцезащитными очками-авиаторами. Кроме того, она нанесла на губы помаду светло-коричневого оттенка.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова пришла на хоккей в откровенном наряде. Тогда певица появилась на публике в облегающей майке на широких бретелях и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь.