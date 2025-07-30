Apple попросила США не мешать ей создавать iPhone

Apple попросила Минюст США не указывать ей, как создавать смартфоны

Корпорация Apple отреагировала на обвинения Минюста США в создании монополии. Об этом сообщает издание MacRumors.

В марте 2024 года Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против Apple, обвинив ее в монополизации рынка смартфонов. Спустя полтора года в корпорации заметили, что иск может создать опасный прецедент, который позволит правительству указывать производителям смартфонов, какие девайсы им нужно создавать.

В Apple заметили, что отличия iPhone от других смартфонов, которые не нравятся американским властям, выделяют устройство Apple на фоне гаджетов конкурирующих брендов. «Иск представляет собой необоснованное требование о судебной переделке одного из самых популярных и инновационных потребительских продуктов всех времен под видом антимонопольного дела», — заметили представители IT-гиганта.

Юристы Apple полагают, что жалобы против корпорации в основном направляли крупные компании, которые «свободно пользуются технологиями iPhone».

Авторы MacRumors заметили, что судебной спор между Apple и Минюстом перейдет в фазу раскрытия информации, где первая сторона будет доказывать ложность заявлений второй. По оценке журналистов, подобное разбирательство может затянуться на годы.

В марте журналисты Financial Times заявили, что Европейская комиссия (ЕК) не будет накладывать на Apple и другие американские компании больших штрафов, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа.