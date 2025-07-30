Четыре волны цунами обрушились на российский регион

В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами после землетрясения

В Северо-Курильске прошли четыре волны цунами после мощного землетрясения. Об этом рассказал мэр города Александр Овсянников, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, землетрясение было серьезным, выше восьми баллов. «После этого прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 метров», — констатировал он. В оперативных службах региона уточнили, что высота волн превышала три метра, а самая мощная на вид достигла пяти метров.

В настоящее время в Северо-Курильском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на масштабы произошедшего, жертв на Сахалине нет.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке. Оно оказалось самым мощным с 1952 года. Подземные толчки ощутили жители десятков населенных пунктов.

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американских Гавайев.