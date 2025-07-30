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09:41, 30 июля 2025Экономика

Волны цунами после землетрясения в России затронули США

NOAA: Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Marco Garcia / Reuters

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американских Гавайев. О последствиях мощных подземных толчков в России, которые дошли до США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

«Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества», — говорится в сообщении.

Мощное землетрясение произошло на Камчатке в среду, 30 июля. Изначально магнитуда подземных толчков составила 7,5, однако позже она достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года.

Последствием стали десятки афтершоков и три сильные волны цунами, которые обрушились на Курилы. Третья волна цунами была наиболее сильной. Однако, несмотря на масштабы произошедшего, жертв на Сахалине нет.

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