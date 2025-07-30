Директор ФБР нашел документы о связях Трампа с Россией в «мешках для сжигания»

Директор ФБР Патель нашел документы о связях Трампа с РФ в мешках для сжигания

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель нашел в «мешках для сжигания» в тайной комнате бюро конфиденциальные документы, связанные с началом расследования якобы связей президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что «мешки для сжигания» используются для уничтожения документов, которые имеют статус секретных или более высокий уровень секретности. По их словам, в нескольких мешках для утилизации находились тысячи бумаг.

В одном из секретных приложений к докладу бывшего спецпрокурора есть информация, что разведка США получила от зарубежных источников указание на то, что «ФБР сыграет роль в распространении информации о предполагаемых связях Трампа с Россией». Это было еще до того, как бюро начало свое скандальное расследование.

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Барака Обамы знала до и после выборов 2016 года, что Россия не влияла на их исход с помощью кибератак. Соответствующие документы опубликовала администрация Трампа.