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13:07, 30 июля 2025Путешествия

Двое маленьких братьев исчезли под водой на море на глазах у бросившегося их спасать отца

Daily Mail: Братья 11 и 13 лет исчезли под водой на пляже в Испании
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Двое маленьких братьев из Великобритании исчезли под водой на море в Испании на глазах у отца, который бросился их спасать. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, трагедия произошла на пляже Лларга в Салоу, Таррагона, вечером во вторник, 29 июля. Мужчина заметил, что его сыновья 11 и 13 лет начали тонуть, и кинулся помогать им. Спасателям удалось вытащить британца из воды, но его детям они не смогли помочь.

Отцу и другим родственникам предоставили психологическую помощь.

Ранее российский турист пошел плавать в штормовом море в Таиланде и не выжил. Несчастный случай произошел 20 июня на пляже Карон курорта Пхукет.

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