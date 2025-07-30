Двое маленьких братьев исчезли под водой на море на глазах у бросившегося их спасать отца

Daily Mail: Братья 11 и 13 лет исчезли под водой на пляже в Испании

Двое маленьких братьев из Великобритании исчезли под водой на море в Испании на глазах у отца, который бросился их спасать. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, трагедия произошла на пляже Лларга в Салоу, Таррагона, вечером во вторник, 29 июля. Мужчина заметил, что его сыновья 11 и 13 лет начали тонуть, и кинулся помогать им. Спасателям удалось вытащить британца из воды, но его детям они не смогли помочь.

Отцу и другим родственникам предоставили психологическую помощь.

Ранее российский турист пошел плавать в штормовом море в Таиланде и не выжил. Несчастный случай произошел 20 июня на пляже Карон курорта Пхукет.