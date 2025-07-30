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11:19, 30 июля 2025Ценности

Джессика Альба снялась в бикини на яхте

Американская актриса Джессика Альба снялась в бикини на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jessicaalba

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба снялась в откровенном образе на яхте. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала в раздельном коричневом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера-бандо.

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Помимо этого, она надела светлую бейсболку и солнцезащитные очки. В то же время звезда «Фантастической четверки» похвасталась рельефным прессом.

В июне Джессика Альба порадовала фанатов фигурой в бикини. Знаменитость поделилась снимками с отдыха у бассейна, которыми восхитились поклонники.

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