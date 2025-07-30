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20:34, 30 июля 2025Ценности

Экс-солистка «Серебра» расстегнула перед камерой надетую на голое тело куртку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя певица предстала перед камерой в черной кожаной куртке, надетой на голое тело, и шарфе с леопардовым принтом. При этом она расстегнула верхнюю одежду, продемонстрировав часть обнаженной груди.

В то же время исполнительница распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме. Так, она нанесла на губы розовую помаду и подчеркнула глаза бежевыми тенями.

Ранее бывшая солистка «Серебра» Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенной позе.

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