Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 30 июля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады высказался о появлении Ермака на встрече в Альпах

Олейник: Ермак на встрече в Альпах представлял Украину с согласия Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании появился с согласия Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Ермак оказался на встрече с согласия Зеленского. Бывший депутат указал, что многие настаивают на том, что надо поменять и Зеленского, и Ермака. По его мнению, Запад думает, каким образом ослабить Зеленского.

«Поскольку уж сильно большую роль и влияние на него оказывает Ермак, и его увольнение — это не проблема. Увольнение Зеленского — это очень большая проблема... Вот, по моему мнению, если такая встреча была, то скорее (...) Ермак представлял свои личные интересы и Зеленского», — высказался он.

Ранее Служба внешней разведки России рассказала, что США и Великобритания организовали тайную встречу на курорте в Альпах с участием Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского. По информации ведомства, все участники согласились с необходимостью его отставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Представитель талибов раскритиковал ООН

    На Камчатке произошло 13 новых мощных землетрясений за два часа

    «Зенит» победил Ахмат в матче Кубка России

    «Спартак» победил «Ростов» в матче Кубка России

    Зеленский заявил о подписывающей контракт с ВСУ «мотивированной» молодежи

    Трамп обсудил пошлины для стран БРИКС

    Экс-депутат Рады высказался о появлении Ермака на встрече в Альпах

    На Украине призвали готовиться к новым ночным звукам во время атак

    Названо главное упражнение для мужчин после 50 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости