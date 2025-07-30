Экс-депутат Рады высказался о появлении Ермака на встрече в Альпах

Олейник: Ермак на встрече в Альпах представлял Украину с согласия Зеленского

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак на встрече с представителями США и Великобритании появился с согласия Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Ермак оказался на встрече с согласия Зеленского. Бывший депутат указал, что многие настаивают на том, что надо поменять и Зеленского, и Ермака. По его мнению, Запад думает, каким образом ослабить Зеленского.

«Поскольку уж сильно большую роль и влияние на него оказывает Ермак, и его увольнение — это не проблема. Увольнение Зеленского — это очень большая проблема... Вот, по моему мнению, если такая встреча была, то скорее (...) Ермак представлял свои личные интересы и Зеленского», — высказался он.

Ранее Служба внешней разведки России рассказала, что США и Великобритания организовали тайную встречу на курорте в Альпах с участием Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены Зеленского. По информации ведомства, все участники согласились с необходимостью его отставки.