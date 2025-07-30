ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме

Daily Mail: ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюремной камере

Федеральное бюро расследований (ФБР) США нашло потерянную минуту из видео с американским финансистом Джеффри Эпштейном. На кадрах он находится в тюремной камере, передает Daily Mail (DM) со ссылкой на источник в бюро.

Содержимое этих кадров не раскрывается. Также неясно, почему они отсутствовали в обнародованном ранее видеоролике.

Видео было выложено в июле, его использовали в качестве доказательства, что Джеффри Эпштейн сам лишил себя жизни и в его камеру никто не заходил. Однако отсутствие минуты записи создало подозрения в сокрытии правды.

Ранее американские демократы обратились к наследнику Эпштейна с одним требованием — показать непристойную открытку, якобы подаренную президентом США Дональдом Трампом.