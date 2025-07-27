Американские демократы обратились к наследнику Эпштейна с одним требованием

Демократы потребовали от наследников Эпштейна показать открытку Трампа

Представители Демократической партии потребовали от наследников обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна показать непристойную открытку, подаренную президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что требование демократов связано с так называемой «книгой дней рождений» или «книгой поздравлений», в которой может содержаться открытка от Трампа. По мнению журналистов, данный сборник был составлен подельницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

«Американский народ должен знать, кто был вовлечен в сеть торговли людьми Эпштейна, и находятся ли они на руководящих должностях в нашем правительстве», — прокомментировал представитель Демократической партии Роберт Гарсия.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп подарил Эпштейну рисунок обнаженной женщины со своей подписью в честь 50-летнего юбилея финансиста.