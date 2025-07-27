Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 27 июля 2025Мир

Американские демократы обратились к наследнику Эпштейна с одним требованием

Демократы потребовали от наследников Эпштейна показать открытку Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Представители Демократической партии потребовали от наследников обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна показать непристойную открытку, подаренную президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что требование демократов связано с так называемой «книгой дней рождений» или «книгой поздравлений», в которой может содержаться открытка от Трампа. По мнению журналистов, данный сборник был составлен подельницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

«Американский народ должен знать, кто был вовлечен в сеть торговли людьми Эпштейна, и находятся ли они на руководящих должностях в нашем правительстве», — прокомментировал представитель Демократической партии Роберт Гарсия.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп подарил Эпштейну рисунок обнаженной женщины со своей подписью в честь 50-летнего юбилея финансиста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский пловец умер во время соревнований. Спортсмен почувствовал себя плохо прямо перед финишем

    Американские демократы обратились к наследнику Эпштейна с одним требованием

    БПЛА атаковали Ростовскую область

    Мединский раскрыл отношение Украины к вопросу возвращения детей

    Врач рассказал об опасности купания детей в открытых водоемах

    Беспилотник сбили еще в одном российском регионе

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в платье с откровенным вырезом

    В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Россиянам рассказали об опасности одного популярного летнего напитка

    Минобороны сообщило об отражении ночной атаки БПЛА ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости