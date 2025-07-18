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05:44, 18 июля 2025Мир

В США рассказали о подарке Эпштейну от Трампа

WSJ: Трамп отправил Эпштейну на день рождения рисунок обнаженной женщины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на 50-ый день рождения рисунок обнаженной женщины со своей подписью. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что рисунок был сопровожден подписью: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом». Альбом с откровенными поздравлениями собрала близко связанная с Эпштейном Гислейн Максвелл, подчеркивает WSJ.

Позднее Трамп прочитал статью The Wall Street Journal о том, что он якобы сделал эротический подарок американскому финансисту Джеффри Эпштейну, назвал это фейком и решил подать в суд на газету, компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока.

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