Трамп прочел статью о своем эротическом подарке для Эпштейна и решил подать в суд

Трамп подаст в суд на WSJ за фейковую статью об эротическом подарке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп прочитал статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что он якобы сделал эротический подарок американскому финансисту Джеффри Эпштейну, назвал это фейком и решил подать в суд на газету, компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«СМИ нужно научиться быть правдивыми, а не полагаться на, по всей вероятности, несуществующие источники», — написал американский лидер. Он добавил, что издание и Руперт Мердок были заранее уведомлены, что информация ложная, Мердок пообещал разобраться в ситуации, но ничего не сделал.

Трамп назвал WSJ «отвратительной и грязной газетенкой». Он отметил, что если бы подобное эротическое письмо на самом деле существовало, его политические оппоненты давно бы использовали этот факт в кампании против него.

WSJ ранее написала, что Дональд Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на 50-летний юбилей предпринимателя Джеффри Эпштейна.