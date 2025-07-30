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13:25, 30 июля 2025Мир

Франция привела в боевую готовность войска в Тихом океане

Глава Минобороны Лекорню: Франция привела в боевую готовность ВС в Тихом океане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Франция привела в боевую готовность свои Вооруженные силы (ВС) в Тихом океане. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

«После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности, чтобы иметь возможность оказывать помощь нашим согражданам», — написал глава оборонного ведомства.

30 июля несколько мощных цунами обрушилось на сахалинский Северо-Курильск после того, как на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим с 1952 года.

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