Франция привела в боевую готовность войска в Тихом океане

Глава Минобороны Лекорню: Франция привела в боевую готовность ВС в Тихом океане

Франция привела в боевую готовность свои Вооруженные силы (ВС) в Тихом океане. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

«После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности, чтобы иметь возможность оказывать помощь нашим согражданам», — написал глава оборонного ведомства.

30 июля несколько мощных цунами обрушилось на сахалинский Северо-Курильск после того, как на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало сильнейшим с 1952 года.