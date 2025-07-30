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09:24, 30 июля 2025Мир

Глава Пентагона задумал уйти в отставку

NBC: Глава Пентагона Хегсет задумал баллотироваться на пост губернатора Теннесси
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в окружении Хегсета.

«Министр обороны Пит Хегсет в частном порядке обсудил идею баллотироваться на политическую должность в следующем году в Теннесси», — сказано в сообщении.

Обсуждения на эту тему в окружении Хегсета носят серьезный характер. При этом источники отмечают, что министр пока не принял окончательного решения. Однако в случае выдвижения он будет вынужден покинуть пост главы оборонного ведомства.

В ответ на это официальный представитель Пентагона Шон Парнелл опроверг информацию телеканала. «Существует только два варианта: либо "источники" вымышленные, либо этих репортеров надули. Госсекретарь Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте [США Дональде] Трампе», — заявил он.

В апреле активисты Демократической партии США потребовали отставки шефа Пентагона из-за сообщений о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» в чат мессенджера Signal, где состояли его близкие.

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