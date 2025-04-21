Демократы потребовали отставки шефа Пентагона из-за нового скандала

Демократы призвали Хегсета покинуть пост из-за скандала с утечкой данных

Активисты Демократической партии США потребовали отставки шефа Пентагона Пита Хегсета из-за появления в сообщений в СМИ о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) в чат мессенджера Signal, в котором состояли его близкие. Об этом штаб Демпартии заявил в социальной сети Х.

«Хегсет должен уйти в отставку», — выразили недовольство главой Пентагона активисты.

При этом Хегсет, отвечая на обвинения демократов, указал на то, что их партия «поддерживает нелегалов, трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и идеи разнообразия, равноправия и инклюзивности», продвижение которых отныне запрещено в американском оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по хуситам в чат Signal, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Также отмечалось, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.

Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с мессенджером, подчеркнув, что ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации.