Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 21 апреля 2025Мир

Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Пресс-секретарь Парнелл опроверг факт скандала в Пентагоне с чатом Signal
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Leah Millis / Reuters

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Пит Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат. Об этом представитель Минобороны США написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Ни в одном чате Signal не было никакой секретной информации, как бы они ни пытались написать эту историю (...) Правда в том, что аппарат министра обороны продолжает становиться сильнее и эффективнее в реализации повестки дня президента [США Дональда] Трампа», — отметил Парнелл.

При этом портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что в связи с очередным скандалом в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Хегсета эффективно управлять ведомством. В связи с этим рассматривается возможность его отставки.

Ранее стало известно, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Алла» в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его близкие. Также отмечается, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости