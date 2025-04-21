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06:34, 21 апреля 2025Мир

В США рассказали о царящем в Пентагоне «тотальном хаосе»

Эллиот: В Пентагоне царит тотальный хаос, Хегсета могут отправить в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет вряд ли надолго задержится на своей должности, в ведомстве царит «тотальный хаос». Об этом в материале для газеты Politico сообщил бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джонатан Эллиот.

По его словам, хаос в Пентагоне был вызван массовыми увольнениями и скандалами с утечкой секретной информации. Как отмечает Эллиот, нарушение деятельности Минобороны США стало «существенным отвлекающим фактором» для американского президента Дональда Трампа, который славится тем, что «привлекает своих высокопоставленных чиновников к ответственности».

«Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своей должности», — порассуждал автор статьи. Эллиот добавил, что за последний месяц внимание оборонного ведомства оказалось сосредоточено «не на ведении боевых действий, а на бесконечной драме».

Ранее стало известно, что Пит Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по йеменским хуситам в чат в мессенджере Signal, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Также отмечается, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.

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