Главком ВСУ признал риск ударов дронов и ракет по всей территории Украины

Главком ВСУ Сырский: В зоне риска ударов дронов и ракет оказалась вся Украина

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что в зоне риска ударов дронов и ракет оказалась вся территория страны. Об этом он сообщил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В связи с этим он призвал неукоснительно соблюдать требования безопасности на полигонах и в учебных центрах.

«Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — заявил офицер по итогам совещания по вопросам подготовки личного состава. Он призвал максимально перевести обучение военнослужащих под землю.

Ранее Сырский отмечал, что запрет на скопление личного состава и военной техники на позициях повысит безопасность солдат Вооруженных сил Украины. «Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!» — подчеркнул главком.

