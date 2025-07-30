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21:08, 30 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ признал риск ударов дронов и ракет по всей территории Украины

Главком ВСУ Сырский: В зоне риска ударов дронов и ракет оказалась вся Украина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globalookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что в зоне риска ударов дронов и ракет оказалась вся территория страны. Об этом он сообщил на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В связи с этим он призвал неукоснительно соблюдать требования безопасности на полигонах и в учебных центрах.

«Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — заявил офицер по итогам совещания по вопросам подготовки личного состава. Он призвал максимально перевести обучение военнослужащих под землю.

Ранее Сырский отмечал, что запрет на скопление личного состава и военной техники на позициях повысит безопасность солдат Вооруженных сил Украины. «Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!» — подчеркнул главком.

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