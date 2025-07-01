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12:20, 1 июля 2025Бывший СССР

На Украине нашли способ повысить безопасность солдат ВСУ

Главком ВСУ Сырский: Нужно запретить скопление личного состава и военной техники
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade / AP

Запрет на скопление личного состава и военной техники на позициях повысит безопасность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в своем Telegram-канале по итогам ежемесячного служебного совещания по повышению качества подготовки в ВСУ.

«Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено!» — написал он.

Главком также отметил, что нужно соблюдать требования по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах. По его мнению, эта мера может повысить безопасность украинских бойцов.

Ранее пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ заявила о российском ударе по учебному центру. Уточняется, что в результате атаки дронов пострадал один украинский военнослужащий.

23 июня стало известно об ударе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по центру подготовки ВСУ под Сумами. В результате были уничтожены до 100 украинских бойцов.

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