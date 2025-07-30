Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:50, 30 июля 2025Экономика

Индия отреагировала на решение Трампа о пошлинах

Минпромторг: Индия изучит последствия 25-процентных пошлин для торговли с США
Вячеслав Агапов

Фото: Amit Dave / Reuters

В Нью-Дели приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах и изучают его последствия для двусторонней торговли. Так отреагировали на решение американского лидера в Минпромторге Индии, сообщает ТАСС.

Представители властей подчеркнули, что придают первостепенное значение защите своих фермеров и бизнеса и пообещали предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов.

В течение последних месяцев Нью-Дели и Вашингтон вели переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения», и индийская сторона все еще привержена этой цели, подчеркнули в индийском Минпромторге.

Дональд Трамп на странице в своей социальной сети TRUTH Social заявил, что с 1 августа в отношении Индии вводятся импортные пошлины в 25 процентов. Сверх этого значения Индию затронет штраф за высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». По словам американского лидера, Вашингтон на протяжении многих лет вел относительно небольшой бизнес с Нью-Дели. Причиной тому были «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

    Турист отправился к Балтийскому морю, сорвался со смотровой площадки и не выжил

    Артемий Лебедев назвал самый большой подарок Запада России

    В Минобороны Украины назвали процент насильственной мобилизации в ВСУ

    Раскрыта стоимость роскошных нарядов певицы Алсу

    Голосование по НАБУ назвали определяющим в вертикали власти Зеленского

    Кассационный суд подтвердил передачу «Родных полей» в доход России

    Лидер страны ЕС указал на ошибки Зеленского

    Запасы нефти в США внезапно увеличились

    Пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости