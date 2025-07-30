Индия отреагировала на решение Трампа о пошлинах

Минпромторг: Индия изучит последствия 25-процентных пошлин для торговли с США

В Нью-Дели приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о 25-процентных пошлинах и изучают его последствия для двусторонней торговли. Так отреагировали на решение американского лидера в Минпромторге Индии, сообщает ТАСС.

Представители властей подчеркнули, что придают первостепенное значение защите своих фермеров и бизнеса и пообещали предпринять все необходимые шаги для защиты национальных интересов.

В течение последних месяцев Нью-Дели и Вашингтон вели переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения», и индийская сторона все еще привержена этой цели, подчеркнули в индийском Минпромторге.

Дональд Трамп на странице в своей социальной сети TRUTH Social заявил, что с 1 августа в отношении Индии вводятся импортные пошлины в 25 процентов. Сверх этого значения Индию затронет штраф за высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». По словам американского лидера, Вашингтон на протяжении многих лет вел относительно небольшой бизнес с Нью-Дели. Причиной тому были «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.