Известный советский актер обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Mash: Врачи запретили нервничать актеру Юрию Назарову из-за проблем с сердцем

Известный советский актер, народный артист России Юрий Назаров обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, Назарову запретили нервничать и рекомендовали избегать стрессовых ситуаций. Также врачи ограничили питание 88-летнего артиста — посоветовали ему соблюдать диету и заняться спортом.

Ранее сообщалось, что известный японский писатель Митихиро Ката не может вернуться домой из Индии из-за тяжелой болезни. Известно, что Ката прибыл в Калькутту месяц назад ради лекции в институте.