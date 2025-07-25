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19:32, 25 июля 2025Культура

Пожилой писатель застрял в Индии из-за тяжелой болезни

Японский писатель Митихиро Ката попал в больницу в Индии и не может уехать домой
Андрей Шеньшаков

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom  

Известный японский писатель Митихиро Ката не может вернуться домой из Индии из-за тяжелой болезни. Об этом сообщает местное издание Times of India.

Известно, что Ката прибыл в Калькутту месяц назад ради лекции в институте. После выступления перед аудиторией ему стало плохо. Писателя доставили в частную клинику с жалобами на одышку, ему потребовалась неинвазивная вентиляция легких, а позже — аппарат ИВЛ и переливание крови. Также у него обнаружились проблемы с почками и кишечная палочка.

«У пациента сохраняются боли в животе, но жизненно важные показатели в норме, он не нуждается в дополнительном кислороде», — сообщили в больнице.

Несмотря на известность Митихиро медикам не удалось связаться с его родными, чтобы они могли забрать мужчину из Калькутты и оплатить его медицинские счета. Посольство Японии в Нью-Дели и правительство штата просто не ответили на призыв о помощи в поиске его представителей или родственников.

Ранее стало известно, что новая книга польского писателя Анджея Сапковского из культовой серии про Ведьмака выйдет в России. Известно, что произведение «Перекресток воронов» появится в продаже в российских книжных магазинах с 30 сентября.

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