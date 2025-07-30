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19:49, 30 июля 2025Россия

Кадыров объяснил причину отсутствия смеха в его жизни

Глава Чечни Кадыров: Вы давно не видели, чтобы я смеялся
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил причину, почему он перестал смеяться. Пост появился в Telegram-канале политика.

Он порассуждал о том, что враг строит свои планы, интриги и «мечтает, чтобы мы сломались». Кадыров добавил, что враг не может спать, потому что его тревожит их присутствие. Кого политик имел ввиду конкретно не уточняется.

«Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти. Политик заявил недоброжелателям, что непосещение им совещаний не означает, что его нет в живых. Чеченский глава заметил, что если система хорошо поставлена, то нет смысла обсуждать вопросы ежедневно.

ЖЗЛ
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