Камбоджийцы навели порчу на генерала из Таиланда

Bangkok Post: В Камбодже провели ритуал, чтобы избавиться от генерала Пхаткланга

В Камбодже шаманы провели ритуал, чтобы избавиться от командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда генерал-лейтенанта Бунсина Пхаткланга. Об этом сообщает Bangkok Post.

На видеоролике, распространившемся в соцсетях, мужчины в одеждах брахманов и женщины в красном танцуют ритуальные танцы, а затем по очереди бьют по изображению таиландского генерал-лейтенанта острыми предметами и метательным оружием. В это время шаманы произносят проклятия в адрес Пхаткланга.

Ритуал заканчивается сожжением фотографии командующего вторым военным округом сухопутных войск Таиланда.

Издание отмечает, что в соцсетях распространились слухи о кончине Бунсина Пхаткланга, однако сам генерал заверил, что жив и здоров и находится на передовой.

Ранее Таиланд обвинил армию Камбоджи в срыве режима прекращения огня, вступившего в силу в полночь 29 июля. По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтая Сувари, нападения были совершены в нескольких приграничных районах.