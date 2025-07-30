Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 30 июля 2025Ценности

Ким Кардашьян выпустила бандажи для лица и подверглась насмешкам в сети

Мария Винар

Фото: @skims

Американская телезвезда Ким Кардашьян представила новинку в ассортименте своего бренда Skims и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Предпринимательница выпустила бандажи для лица, сделанные из коллагеновых волокон. Согласно информации на сайте Skims, бесшовное изделие предназначено для устранения отеков и его необходимо надевать ночью. Стоимость бандажа составляет 48 долларов (3,9 тысячи рублей).

Покупатели разделились во мнениях по поводу инновационного, по словам самой Кардашьян, товара и принялись обсуждать его в комментариях под постом. «Люди, остановитесь, особенно женщины. Просто идите спать. Вам не надо заворачивать головы и заклеивать рты скотчем. Почистите зубы, намажьте лицо кремом и ложитесь в кровать», «Еще одна вещь, которая лишит женщин уверенности в себе», «Прошу прощения, но зачем это?», «Повязка для тех, у кого не все в порядке с головой», «Смейтесь сколько хотите, но бандажи отлично работают», «Мне это нужно», — писали пользователи сети.

В июне Ким Кардашьян представила шорты с накладными бедрами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?

    МИД России указал на желание НАТО укрепиться в одном регионе

    В Раде поддержали законопроект Зеленского о НАБУ

    Школьник из России успешно сдал жим лежа и установил два рекорда

    Военкор вспомнил об обмане Россией США накануне крупного военного конфликта

    Ким Кардашьян выпустила бандажи для лица и подверглась насмешкам в сети

    ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на российские объекты. Минобороны раскрыло подробности

    В РАН назвали спасшую Камчатку от разрушений особенность землетрясения

    Сильнейшие борцы мира приедут в Чечню

    В жарком Петербурге вторая занимающаяся на улице сексом пара попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости