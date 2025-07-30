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07:49, 30 июля 2025Из жизни

Киты-убийцы научились новому способу охоты

The Telegraph: Косатки научились топить своих жертв
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Косатки практикуют утопление своих друзей, чтобы научиться охоте на крупную добычу. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Океанологи подчеркивают, что так морские хищники готовятся к нападению на очень большую и опасную добычу — речь идет о голубом ките. Однако ученые предупредили, что такое поведение косаток не стоит недооценивать.

Ранее, в июне, у берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками. Жители российского региона запечатлели на камеру стаю хищниц, которые сопроводили их судно.

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