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17:55, 30 июля 2025Силовые структуры

Книгу Алексея Навального признали экстремистской

Минюст включил книгу Навального «Патриот» в список экстремистских материалов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минюст России включил книгу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) «Патриот» в список экстремистских материалов. Информация появилась на сайте ведомства.

Ленинградский областной суд признал мемуары запрещенными в июне 2025 года. В перечень внесено издание на русском языке 2024 года издательства One Book Publishing, Литва.

«Патриот» — мемуары Навального, которые он начал писать в 2020 году. Книга вышла на 26 языках после его смерти.

Ранее Минюст России пополнил реестр иностранных агентов, включив в него интернет-портал Activatica и журналистку Машу Майерс (настоящее имя — Фелицата Ольшевец) (признаны в России иноагентами).

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