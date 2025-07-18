Минюст пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов портал Activatica и журналистку Машу Майерс

Минюст России пополнил реестр иноагентов, включив в него интернет-портал Activatica и журналистку Машу Майерс (настоящее имя — Фелицата Ольшевец). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что портал Activatica и журналистка распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, что они выступали против спецоперации на Украине и принимали участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме того, внесенный в список Activatica, по данным ведомства, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Также в реестр включили блогера и бизнесмена Дмитрия Храмцова, поэтессу Наталью Резник, экс-депутата Ксению Торстрем.