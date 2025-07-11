Минюст пополнил перечень иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов блогера Росова и журналиста Поташова

Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера Николая Росова и журналистку Дарью Литвишко. Информация о пополнении перечня доступна на сайте министерства.

Иноагентами также были признаны журналист Валерий Поташов, активисты Павел Елизаров и Раиса Зубарева. Кроме того, статус иностранного агента получило общественное движение «Наш выход».

Как заявили в министерстве, внесенные в реестр лица и общественное движение распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

Ранее Минюст добавил в перечень иноагентов издание «Горби медиа», экс-депутата Николая Бобринского и писателя Артура Соломонова.

Перед этим министерство признало иноагентом бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева (настоящее имя — Рустам Калганов). Отмечалось, что он занимался пропагандой ЛГБТ‑отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.