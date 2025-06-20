Минюст пополнил список иноагентов

Минюст внес проект «Горби медиа» в список иноагентов

Министерство юстиции России пополнило список иноагентов, включив в него российское издание «Горби медиа». Об этом сообщается на сайте Минюста.

По данным министерства, участники проекта распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации и Русской Православной Церкви. Кроме того отмечается, что проект взаимодействовал с иностранными агентами, распространяя их материалы.

Также в список включили экс-депутата Николая Бобринского, писателя Артура Соломонова и исполнительного директора Центра защиты прав человека «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Анастасию Гарину.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева (настоящее имя — Рустам Калганов). Отмечалось, что он занимался пропагандой ЛГБТ‑отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.