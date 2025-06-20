Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:09, 20 июня 2025Интернет и СМИ

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст внес проект «Горби медиа» в список иноагентов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Министерство юстиции России пополнило список иноагентов, включив в него российское издание «Горби медиа». Об этом сообщается на сайте Минюста.

По данным министерства, участники проекта распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе Российской Федерации и Русской Православной Церкви. Кроме того отмечается, что проект взаимодействовал с иностранными агентами, распространяя их материалы.

Также в список включили экс-депутата Николая Бобринского, писателя Артура Соломонова и исполнительного директора Центра защиты прав человека «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) Анастасию Гарину.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева (настоящее имя — Рустам Калганов). Отмечалось, что он занимался пропагандой ЛГБТ‑отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Покалеченная в Дубае модель Ковальчук начала говорить

    Пленный одессит пообщался с родными и отказался от гражданства Украины

    Россиянин забил возлюбленную трубой на глазах у детей

    Российского чиновника лишили недвижимости

    Раскоронованный вор в законе Заур Сухумский оказался на свободе

    «Бог нас не оставит». Алаудинов после скандала со священником попросил россиян больше молиться

    Минюст пополнил список иноагентов

    ЦСКА объявил о назначении главного тренера

    Полосатое семейство кабанов попало в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости